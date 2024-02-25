Черноморский Крым: На Украине и в России снова спорят о полуострове

Президент Зеленский собирается «возвращать» Крым. Российский лидер Путин ответил на исторических примерах: Крым - территория РФ.



Крым и Севастополь сегодня являются неотъемлемой частью России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней». Оно размещено на сайте Кремля.

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал передачу полуострова в состав УССР в 1954 году преступным актом, сообщает РИА Новости.

«Никакой целесообразности у этого решения не было. Ее потом, задним числом, придумывали, чтобы как-то содеянное оправдать», — сказал он. При этом, по словам парламентария, исключать вероятность своего рода сделки Никиты Хрущева с руководителями УССР, лояльность которых покупалась Крымом, тоже не следует.

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Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут готовить новое контрнаступление. По его словам, Украина «продолжит свою историю в Чёрном море». Зеленский назвал военную кампанию «большим вызовом» для Киева из-за неравенства сил, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает показухой планирующееся контрнаступление Вооруженных сил России (ВСУ) в Черном море.

«Серьезные люди не рассказывают о таких вещах. А из уст Зеленского это звучит как показуха, чтобы произвести впечатление на западных кураторов и выпросить для себя больше денег», - сказал Цеков РИА Новости.
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Для мира Киев должен отказаться от притязаний на Крым и отменить мораторий на переговоры с Москвой, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.

«Пусть Зеленский сперва отменит мораторий на переговоры. На Украине был принят закон, запрещающий их вести. Сейчас они бегают в агонии по всем этажам, по всем странам и просят, чтобы им помогли. Они уже не знают, что им делать, Зеленский замучил всю Европу, бегает как цыган. Мы поставили условия, когда были переговоры в Турции – нейтральность, вывести все войска, вооружения, Крым не трогать, ликвидировать все бандформирования… Наши условия понятны, они не изменились. Мы идем вперед, мы на правильном пути, победа будет за нами», - сказал Заварзин.
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Президент Польши Анджей Дуда в интервью для программы Kanal Zero выразил мнение, что Украина вряд ли вернет Крым.

Он также добавил, что если посмотреть на историю, Крым «находился в руках России большую часть времени». При этом он надеется, что Украина «вернет» контроль над Донецком и Луганском.

Ранее украинский актер, экс-участник «Дизель шоу», а ныне боец ВСУ Олег Иваница выступил против попыток присоединения Крыма и Донбасса к Украине военным путем. Он считает, в таком случае жители ЛНР и ДНР будут считать украинцев захватчиками, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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