Черноморский Крым: На Украине и в России снова спорят о полуострове

Президент Польши Анджей Дуда в интервью для программы Kanal Zero выразил мнение, что Украина вряд ли вернет Крым.



Он также добавил, что если посмотреть на историю, Крым «находился в руках России большую часть времени». При этом он надеется, что Украина «вернет» контроль над Донецком и Луганском.

Ранее украинский актер, экс-участник «Дизель шоу», а ныне боец ВСУ Олег Иваница выступил против попыток присоединения Крыма и Донбасса к Украине военным путем. Он считает, в таком случае жители ЛНР и ДНР будут считать украинцев захватчиками, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

