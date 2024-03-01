В Крыму задержали двух граждан, завербованных Киевом для терактов

Как отметили в ведомстве, один из задержанных — житель Симферополя, гражданин РФ 1984 года рождения, планировавший по указанию Киева теракт на одном из транспортных объектов в регионе. Кроме того, злоумышленник был пособником диверсионной группы Главного управления разведки украинского Минобороны, в мае 2023 года подорвавшей железнодорожное полотно в Симферопольском районе. У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство и обнаружили переписку с подтверждением планов по совершению теракта.

«Также задержана гражданка России и Украины 1986 года рождения, завербованная ... для подготовки в Севастополе террористического акта в отношении военнослужащего Черноморского флота ВМФ России», — добавили в ФСБ.

Против фигурантов возбудили уголовные дела о незаконном приобретении и хранении взрывчатки, а также о приготовлении к теракту. Злоумышленников заключили под стражу, они сотрудничают со следствием и дают признательные показания о причастности к подготовке преступлений.

Ранее в Крыму задержали украинского шпиона, собиравшего данные о перемещениях подразделений Росгвардии в зоне проведения специальной военной операции, напоминает «Свободная пресса».

