Гладков заявил об очередной атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область

По его словам, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Также Гладков рассказал, что атаке ВСУ с помощью БПЛА подвергся посёлок Маслова Пристань Шебекинского городского округа.

«Дрон сбросил взрывное устройство на одно из помещений сельскохозяйственного предприятия. Слава Богу, никто не пострадал», - написал губернатор.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что средства ПВО уничтожили четыре беспилотника самолётного типа ВСУ в небе над Волгоградской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

