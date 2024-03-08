Гладков заявил об очередной атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область

Украинский беспилотник самолётного типа был сбит системой ПВО в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ПВО уничтожила четыре беспилотника над Белгородской и Курской областями

По его словам, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Также Гладков рассказал, что атаке ВСУ с помощью БПЛА подвергся посёлок Маслова Пристань Шебекинского городского округа.

«Дрон сбросил взрывное устройство на одно из помещений сельскохозяйственного предприятия. Слава Богу, никто не пострадал», - написал губернатор.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что средства ПВО уничтожили четыре беспилотника самолётного типа ВСУ в небе над Волгоградской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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