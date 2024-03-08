В Белгородской области ПВО сбила два БПЛА самолетного типа
Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника самолетного типа в Яковлевском городском округе Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Дроны уничтожили на подлете к городу. По предварительным данным, при попытке атаки беспилотников пострадавших и разрушений нет, уточнил Гладков.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - добавил губернатор.
Днем 8 марта силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника над Белгородской и Курской областями. Дроны сбили в районах населенных пунктов Беломестное и Болдыревка, передает «Радиоточка НСН».
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