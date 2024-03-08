ПВО уничтожила над Белгородским районом два беспилотника
Системы ПВО России уничтожили в небе над Белгородским районом два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 8 марта.
Беспилотники сбиты российскими военными в районе сёл Беломестное и Болдыревка.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил Гладков.
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, сообщает RT.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков в 11:16 (мск) сообщил, что ракетная опасность действует в Белгороде и Белгородском районе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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