Средства ПВО сработали над Севастополем

По предварительным данным, система ПВО уничтожила один беспилотник. По словам главы города, в результате инцидента инфраструктура не была повреждена.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

