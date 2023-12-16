Беспилотники ВСУ атаковали два района Курской области

Украинские беспилотники атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Еще четыре дрона сбиты над Курской областью средствами ПВО

«В селе Крупец Дмитриевского района три прилета. По предварительной информации в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Старовойта, также была повреждена компрессорная станция в районе железнодорожного вокзала Дмитриева.

Кроме того, в Железногорском районе из-за атаки дронов повреждена линия электропередачи, питающая объект Михайловского горно-обогатительного комбината.

Накануне дежурные средства ПВО уничтожили над Курской областью шесть украинских беспилотников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиКурская Область

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