Беспилотники ВСУ атаковали два района Курской области

«В селе Крупец Дмитриевского района три прилета. По предварительной информации в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Старовойта, также была повреждена компрессорная станция в районе железнодорожного вокзала Дмитриева.

Кроме того, в Железногорском районе из-за атаки дронов повреждена линия электропередачи, питающая объект Михайловского горно-обогатительного комбината.

Накануне дежурные средства ПВО уничтожили над Курской областью шесть украинских беспилотников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

