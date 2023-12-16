Беспилотники ВСУ атаковали два района Курской области
Украинские беспилотники атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«В селе Крупец Дмитриевского района три прилета. По предварительной информации в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Старовойта, также была повреждена компрессорная станция в районе железнодорожного вокзала Дмитриева.
Кроме того, в Железногорском районе из-за атаки дронов повреждена линия электропередачи, питающая объект Михайловского горно-обогатительного комбината.
Накануне дежурные средства ПВО уничтожили над Курской областью шесть украинских беспилотников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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