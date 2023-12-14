СМИ: РЭБ уничтожила четыре ударных дрона ВСУ в Белгородской области
14 декабря 202311:19
Четыре украинских беспилотника уничтожили в Белгородской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В среду днем в Шебекинском городском округе при помощи средств РЭБ были посажены четыре дрона-камикадзе», — рассказал источник.
Все аппараты взорвались на земле, никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что за ночь средства ПВО уничтожили и перехватили девять украинских беспилотников над Калужской и Московской областями, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru