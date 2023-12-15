СМИ: Беспилотники атаковали автомобиль с россиянами и карету «скорой помощи»
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с россиянами и медиков, прибывших на карете «скорой помощи» в районе Алешек (Херсонская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе».
Отмечается, что в легковом автомобиле находилась семейная пара с ребенком, они получили ранения в результате попадания снаряда.
После удара по машине «скорой помощи» медики смогли перенести пострадавших в другой автомобиль и отправить их в ближайшее медучреждение.
Ранее сообщалось, что в результате атаки безэкипажного катера Украины погиб старший мичман Военно-морского флота России Денис Никитин. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru