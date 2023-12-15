СМИ: Беспилотники атаковали автомобиль с россиянами и карету «скорой помощи»

Отмечается, что в легковом автомобиле находилась семейная пара с ребенком, они получили ранения в результате попадания снаряда.

После удара по машине «скорой помощи» медики смогли перенести пострадавших в другой автомобиль и отправить их в ближайшее медучреждение.

Ранее сообщалось, что в результате атаки безэкипажного катера Украины погиб старший мичман Военно-морского флота России Денис Никитин. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

