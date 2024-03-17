35 дронов: Атака российских НПЗ

ВСУ атаковали российские территории 35 БПЛА. В РФ призывают усилить защиту уязвимых объектов, прежде всего НПЗ.



За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 35 беспилотных летательных аппарата над РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.

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Всего, по данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 35 украинских БПЛА.

Атаки совершены над территориями Московской (4 беспилотника), Белгородской (3), Калужской (2), Курской (3), Орловской (1), Ростовской (1), Ярославской (4) областей. Больше всего БПЛА сбито в небе над Краснодарским краем – 17.

Наиболее серьезные последствия украинской атаки зафиксированы в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. В результате атаки украинских БПЛА по инфраструктурным объектам в пожаре на местном нефтеперерабатывающем заводе погиб человек.

Предварительная причина смерти — сердечный приступ, сообщает RT.

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Всех работников предприятия эвакуировали, угрозы населенному пункту нет, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципального округа Славянский район Роман Синяговский.

«По данным ЕДДС Славянского района, пожар на территории Славянского НПЗ в настоящий момент полностью ликвидирован», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

В ночь на 17 марта несколько украинских БПЛА также пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

«Очередная попытка теракта со стороны преступного киевского режима. Ночью … несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального оперштаба.

Беспилотники оперативно сбили, но в результате падения одного из них возник пожар, сообщили в районном ЕДДС. Огонь уже потушен. В ликвидации пожара участвовали 83 человека и 25 машин, в том числе от МЧС России — 50 спасателей и 14 единиц техники.

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При этом пострадал один человек, сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.

«По оперативным данным, пострадал один из работников предприятия», — написал он в своем Telegram-канале.

Специальные службы продолжают работу на месте.

Политолог Владимир Марков считает, что необходимо усиливать защиту уязвимых объектов.

«Опять попытка ударить по НПЗ и нефтехранилищам, опять частично удалось. Непонятно, почему такая слабая ПВО вокруг НПЗ. Понятно, что ПВО придётся очень очень усиливать в огромном числа регионов вокруг важных уязвимых точек», – пишет он в своем Telegram-канале.

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Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что четыре дрона сбиты в Раменском, Ступинском и Домодедовских (2) городских округах Подмосковья. Постадавших нет, сообщил он в своем Telegram-канале.

Система противовоздушной обороны ночью отразила атаку беспилотного летательного аппарата на подлете к Каменску, сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгородском районе атаке ВСУ подвергся поселок Октябрьский. Уточняется, что четыре БПЛА сбросили на населенный пункт взрывные устройства.

«В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения», – написал глава Белгородской области в своем Telegram-канале.

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Специальные службы приступят к ликвидации последствий ЧП, как только это будет безопасно.

Утром, в 8:03 (мск) в Белгороде и Белгородском районе запущен сигнал ракетной опасности, предупредил жителей Гладков в Telegram. Опасность миновала в течение часа – сигнал отменили в 8:57 (мск).

Подробностей ночных атак в других регионах не сообщается.

Ранее возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что предприятие подверглось атаке дрона. В результате пострадали три человека.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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