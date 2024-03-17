35 дронов: Атака российских НПЗ

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что четыре дрона сбиты в Раменском, Ступинском и Домодедовских (2) городских округах Подмосковья. Постадавших нет, сообщил он в своем Telegram-канале.

Система противовоздушной обороны ночью отразила атаку беспилотного летательного аппарата на подлете к Каменску, сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгородском районе атаке ВСУ подвергся поселок Октябрьский. Уточняется, что четыре БПЛА сбросили на населенный пункт взрывные устройства.

«В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения», – написал глава Белгородской области в своем Telegram-канале.