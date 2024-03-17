35 дронов: Атака российских НПЗ
ВСУ атаковали российские территории 35 БПЛА. В РФ призывают усилить защиту уязвимых объектов, прежде всего НПЗ.
За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 35 беспилотных летательных аппарата над РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.
Всего, по данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 35 украинских БПЛА.
Атаки совершены над территориями Московской (4 беспилотника), Белгородской (3), Калужской (2), Курской (3), Орловской (1), Ростовской (1), Ярославской (4) областей. Больше всего БПЛА сбито в небе над Краснодарским краем – 17.
Наиболее серьезные последствия украинской атаки зафиксированы в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. В результате атаки украинских БПЛА по инфраструктурным объектам в пожаре на местном нефтеперерабатывающем заводе погиб человек.
Предварительная причина смерти — сердечный приступ, сообщает RT.
Всех работников предприятия эвакуировали, угрозы населенному пункту нет, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципального округа Славянский район Роман Синяговский.
«По данным ЕДДС Славянского района, пожар на территории Славянского НПЗ в настоящий момент полностью ликвидирован», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.
В ночь на 17 марта несколько украинских БПЛА также пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.
«Очередная попытка теракта со стороны преступного киевского режима. Ночью … несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального оперштаба.
Беспилотники оперативно сбили, но в результате падения одного из них возник пожар, сообщили в районном ЕДДС. Огонь уже потушен. В ликвидации пожара участвовали 83 человека и 25 машин, в том числе от МЧС России — 50 спасателей и 14 единиц техники.
При этом пострадал один человек, сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.
«По оперативным данным, пострадал один из работников предприятия», — написал он в своем Telegram-канале.
Специальные службы продолжают работу на месте.
Политолог Владимир Марков считает, что необходимо усиливать защиту уязвимых объектов.
«Опять попытка ударить по НПЗ и нефтехранилищам, опять частично удалось. Непонятно, почему такая слабая ПВО вокруг НПЗ. Понятно, что ПВО придётся очень очень усиливать в огромном числа регионов вокруг важных уязвимых точек», – пишет он в своем Telegram-канале.
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что четыре дрона сбиты в Раменском, Ступинском и Домодедовских (2) городских округах Подмосковья. Постадавших нет, сообщил он в своем Telegram-канале.
Система противовоздушной обороны ночью отразила атаку беспилотного летательного аппарата на подлете к Каменску, сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгородском районе атаке ВСУ подвергся поселок Октябрьский. Уточняется, что четыре БПЛА сбросили на населенный пункт взрывные устройства.
«В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения», – написал глава Белгородской области в своем Telegram-канале.
Специальные службы приступят к ликвидации последствий ЧП, как только это будет безопасно.
Утром, в 8:03 (мск) в Белгороде и Белгородском районе запущен сигнал ракетной опасности, предупредил жителей Гладков в Telegram. Опасность миновала в течение часа – сигнал отменили в 8:57 (мск).
Подробностей ночных атак в других регионах не сообщается.
Ранее возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что предприятие подверглось атаке дрона. В результате пострадали три человека.
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