Объекты Новошахтинского НПЗ остановили из-за атаки украинских беспилотников
Технологические объекты Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области остановлены после падения беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что беспилотники упали на территорию завода в результате работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам Голубева, погибших и раненых нет.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН заявил, что атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России пока никак не повлияли на фактический процесс нефтепереработки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru