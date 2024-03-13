Объекты Новошахтинского НПЗ остановили из-за атаки украинских беспилотников

Он отметил, что беспилотники упали на территорию завода в результате работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам Голубева, погибших и раненых нет.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН заявил, что атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в России пока никак не повлияли на фактический процесс нефтепереработки, передает «Радиоточка НСН».

