Гладков: Дрон ВСУ атаковал фуру

В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал едущую по дороге фуру, сообщил в Telegram глава российского региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, машина принадлежала зерновой компании. В результате взрыва водитель не пострадал, однако транспортное средство повреждено.

Атака произошла на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района.

Ранее при обстреле белгородского села Заречье-1 пострадал мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

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