Гладков: Дрон ВСУ атаковал фуру
17 марта 202401:32
В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал едущую по дороге фуру, сообщил в Telegram глава российского региона Вячеслав Гладков.
По его словам, машина принадлежала зерновой компании. В результате взрыва водитель не пострадал, однако транспортное средство повреждено.
Атака произошла на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района.
Ранее при обстреле белгородского села Заречье-1 пострадал мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru