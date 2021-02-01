2.02.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: ЗОЖный вычет: россиянам вернут деньги за спорт?

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о предоставлении россиянам налогового вычета за посещение фитнес-залов и спортивных секций. Любители спорта смогут вернуть из суммы уплаченных налогов деньги, потраченные на услуги физкультурно-спортивных организаций. Максимальный размер возвращённых средств может составить 15,6 тысяч рублей в год. При этом вычет будет предоставляться только за оплату услуг залов и секций, включённых в специальный перечень, который определит Правительство РФ. Тем временем в Росстате подсчитали сколько россиян привержены ЗОЖ – 5% мужчин и 8% женщин по всей стране.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут, насколько востребованными окажутся налоговые вычеты за спорт и какие «подводные камни» есть у обсуждаемого законопроекта.

Участники пресс-конференции:

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва;

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко;

Вице-президент Палаты налоговых консультантов России, координатор проекта ОНФ «Легенды спорта – детям» Геннадий Сандырев.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

