В Совфеде рассказали, как изменят законопроект о налоговом вычете за фитнес
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала на пресс-конференции НСН, что законопроект может быть расширен во втором чтении за счет включения в него услуг индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о предоставлении россиянам налогового вычета за посещение фитнес-залов и спортивных секций. Любители спорта смогут вернуть из суммы уплаченных налогов деньги, потраченные на услуги физкультурно-спортивных организаций. Максимальный размер возвращённых средств может составить 15,6 тысячи рублей в год. При этом вычет будет предоставляться только за оплату услуг залов и секций, включённых в специальный перечень, который определит правительство РФ.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала на пресс-конференции НСН, что законопроект может быть расширен во втором чтении за счет включения в этот перечень правительства услуг индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
«Высказываются предположения, что ко второму чтению законопроекта в Госдуме необходимо расширить перечень тех участников рынка, который будет сформирован правительством, за счет индивидуальных предпринимателей и самозанятых», - рассказала она.
По словам Кусайко, законопроект вводит понятие «физкультурно-оздоровительная услуга», которая подразумевает под собой работу физкультурно-спортивной организации независимо от ее организационно-правовой формы.
Также прорабатывается вопрос о расширении перечня услуг, которые могут быть признаны физкультурно-оздоровительными, – это и йога, и фитнес, добавила сенатор.
Она отметила, что цели законопроекта лежат в русле задач нацпроекта «Спорт – норма жизни».
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