Эксперт: Фитнес-индустрия в России выйдет из кризиса к лету

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о предоставлении россиянам налогового вычета за посещение фитнес-залов и спортивных секций. Любители спорта смогут вернуть из суммы уплаченных налогов деньги, потраченные на услуги физкультурно-спортивных организаций. Максимальный размер возвращённых средств может составить 15,6 тысячи рублей в год. При этом вычет будет предоставляться только за оплату услуг залов и секций, включённых в специальный перечень, который определит правительство РФ.

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина на пресс-конференции НСН рассказала, что фитнес-индустрия в России планирует выйти на докризисные показатели к лету 2021 года.

«Россияне возвращаются в фитнес-клубы. Продажи клубных карт выросли. Если в августе годовое падение продаж составляло 40%, то в декабре падение сократилось до 20%. Январь 2021 года прогнозируется закрыть с падением в 10-15%, выйти на восстановление к докризисным показателями ожидают в сезон», - сказала она.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала ранее на пресс-конференции НСН, что законопроект о налоговом вычете за услуги фитнес-центров может быть расширен во втором чтении за счет включения в этот перечень правительства услуг индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

