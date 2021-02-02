Эксперты оценили, сколько россиян воспользуются налоговым вычетом на фитнес

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о предоставлении россиянам налогового вычета за посещение фитнес-залов и спортивных секций. Любители спорта смогут вернуть из суммы уплаченных налогов деньги, потраченные на услуги физкультурно-спортивных организаций. Максимальный размер возвращённых средств может составить 15,6 тысяч рублей в год. При этом вычет будет предоставляться только за оплату услуг залов и секций, включённых в специальный перечень, который определит правительство РФ.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва в ходе пресс-конференции НСН рассказала, что после принятия этого закона о налоговом вычете за фитнес им воспользуются 10-15% от числа посетителей спорт-клубов.

«Когда мы оценивали, сколько людей обратится за налоговым вычетом, то экстраполировали данные из медицинской сферы. Там за этим налоговым вычетом обращались 10-15%», - сказала она.

Вице-президент Палаты налоговых консультантов России, координатор проекта ОНФ «Легенды спорта – детям» Геннадий Сандырев добавил в ходе пресс-конференции, что на фоне пандемии и падения доходов люди стали считать все деньги.

«Теперь в налоговой выросло число обращений за социальными налоговыми вычетами за медуслуги, за обучение на 3-5 тысячи рублей, про которые раньше никто и не вспоминал. Число таких обращений в 2020 году выросло в 2,5 раза по сравнению с 2019 году», - сказал он.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала на пресс-конференции НСН, что законопроект о налоговом вычете за услуги фитнес-центров может быть расширен во втором чтении за счет включения в этот перечень правительства услуг индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

