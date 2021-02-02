Эксперты рассказали, как можно будет получить налоговый вычет за фитнес

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о предоставлении россиянам налогового вычета за посещение фитнес-залов и спортивных секций. Любители спорта смогут вернуть из суммы уплаченных налогов деньги, потраченные на услуги физкультурно-спортивных организаций. Максимальный размер возвращённых средств может составить 15,6 тысяч рублей в год. При этом вычет будет предоставляться только за оплату услуг залов и секций, включённых в специальный перечень, который определит правительство РФ.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва рассказала в ходе пресс-конференции НСН, какие документы необходимы для получения этого вычета.

«Нужны два документа – договор и кассовый чек. С ними можно претендовать на налоговый вычет. Важно, чтобы предприятие, которое оказывает эти физкультурно-оздоровительные услуги, было в списке предприятий, на которых этот налоговый вычет распространяется. Его формирует Министерство спорта РФ», - сказала она.



Вице-президент Палаты налоговых консультантов России, координатор проекта ОНФ «Легенды спорта – детям» Геннадий Сандырев добавил в ходе пресс-конференции, что эти документы можно подавать как работодателю в течение года, так и в саму налоговую одним пакетом по итогам года.

«Если наш налогоплательщик умеет пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой, то процедура займет не более 30 минут, а документы можно предоставить в скане», - отметил он.

Киселева также высказала надежду, что после принятия закона возможность получения налогового вычета по нему распространят и на весь 2021 год, ее поддержал Сандырев, который отметил, что если закон улучшает положение налогоплательщика, то он может вступить в силу задним числом с 1 января 2021, тем более, что этого ждут все представители фитнес-индустрии, сильно пострадавшие после пандемии коронавируса.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко согласилась с ними.

«Учитывая важность этого законопроекта и то, что правительство рассматривает эти налоговые вычеты как меры соцподдержки, то перед вторым чтением в законопроекте могут изменить сроки вступления в силу этого документа», - сказала она.

Ранее Кусайко рассказала на пресс-конференции НСН, что законопроект о налоговом вычете за услуги фитнес-центров может быть расширен во втором чтении за счет включения в этот перечень правительства услуг индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

