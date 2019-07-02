2.07.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Знания не по карману: Почему цены в вузах летят вверх?»

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, средняя стоимость семестра в вузе по стране возросла на 19% по сравнению с прошлым годом и составила почти 69 тысяч рублей. В прошлом году цены также возросли, но на 14%. Эксперты рынка утверждают, что к новому учебному году цены могут вырасти ещё на 15-20%. При этом, чтобы подросток смог поступить в ВУЗ на бюджет, ему необходимо набрать на ЕГЭ баллы выше среднего. Так, в 2018 году из 118 рассмотренных вузов, только у 6 проходной балл нише 200, а количество бюджетных мест к тому же ежегодно сокращается.

Что ждёт рынок услуг высшего образования?

Во сколько обойдётся обучение в самых дорогих вузах России?

Каковы причины стремительного роста цен на высшее образование?

Каким образом определяется соотношение в вузе бюджетных и платных мест?

Каковы критерии формирования проходного бала в ВУЗ?

Участники пресс-конференции:

Руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков;

Президент ассоциации негосударственных вузов, ректор Российского нового университета Владимир Зернов;

Приглашены:

Ректора вузов;

Члены Совета Федерации.





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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