В случае продолжения нынешней государственной политики, российские регионы рискуют остаться без квалифицированных кадров, что будет трагедией для страны, заявил на пресс-конференции НСН руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков.

По его словам, Россия в настоящее время движется в обратном направлении от всего цивилизованного мира в сфере образования.

«Практически вся Европа практически перешла на бесплатное высшее профессиональное образование, а мы идем в обратном направлении. Связано это с тем, что доля финансирования образования в целом у нас снижается. Есть определенный норматив, по которому уровень зарплаты преподавателей не должен быть ниже, чем 200% средней зарплаты оп региону. Естественно, что пытаются это компенсировать за счет договорников, то есть тех, учится кто на платной основе. Снижается количество бюджетных мест и увеличивается число платных мест. С каждым годом рост цен обучения на небюджетных местах увеличивается, к 2024 году будет зашкаливать за 20%. Дальше трудно прогнозировать. В негосударственном секторе ситуация будет еще хуже, потому что там условия другие. Пока мы не изменим в принципе государственную политику в системе образования в целом и в системе высшего и среднего профессионального образования в частности, мы будем получать очень неприглядную картину, и это приведет к тому, что мы через некоторое время можем остаться без квалифицированных профессиональных кадров. Особенно это скажется на подготовке профессиональных кадров в регионах, а это для России трагедия», — сказал Сергей Комков.

По данным Росстата, стоимость обучения на платных отделениях в вузах увеличилась на 15-19%. Семестр учебы на платном отделении в госуниверситете подорожал в мае и обходится почти в 69 тысяч рублей. По мнению экспертов этот показатель может увеличиться еще на 15–20% к сентябрю. Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46 до 55 тысяч рублей. В Федеральной антимонопольной службе России отметили, что рынок услуг в сфере образования является конкурентным, и цены на обучение не подлежат госрегулированию.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эифре НСН заявил, что нынешний подход властей к студентам нужно в корне менять.

