Рост среднего балла выпускников назвали недопустимым

Пока процент поступающих на платное обучение ежегодно растет, повышается и средний балл таких выпускников, рассказала на пресс-конференции НСН проректор Финансового Университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая.

«Печальный факт – растет средний балл поступающих на платной основе. Может быть это где-то и хорошо, но мы должны понимать, что ребята которые зарабатывают 250-260 баллов из 300 идут на программы с оплатой обучения. То есть они не пошли на бюджет в другие вузы, они пошли на места с оплатой обучения и планируют это обучение окупить, что целесообразно, потому что их средняя зарплата как выпускников будет, конечно, высокая. Речь идет об усилении конкуренции между вузами, и конечно в этой конкурентной борьбе ведущие вузы занимают первые места. Я думаю, что неправильно, если у ребят средний балл под 90, им идти на платные места. Такого страна не должна допускать. Это талантливые ребята. Значит, где-то мы не увидели их талант, где-то мы не смогли их отобрать, чтобы они вообще пошли без вступительных испытаний. Это должно быть звоночком для нашей будущей политики, стратегии, для того, чтобы талантливых ребят принимать на бюджет»,— рассказала она.

Напомним, что согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, средняя стоимость семестра в вузе по стране возросла на 19% по сравнению с прошлым годом и составила почти 69 тысяч рублей. В прошлом году цены также возросли, но на 14%. Эксперты рынка утверждают, что к новому учебному году цены могут вырасти ещё на 15-20%.

