В ходе пресс-конференции НСН президент ассоциации негосударственных вузов, ректор Российского нового университета Владимир Зернов опроверг прогнозируемое подорожание цен на платное высшее образование на 15-20% к новому учебному году.

«Если в стране идет инфляция, то, конечно же, цены будут расти. Но если стоимость перевести на условные единицы и посмотреть ситуацию, которая была 20-25 лет, то будут те же самые несколько тысяч у.е. Самые крупные стоимости не изменились. Это Иннополис и несколько ведущих вузов. Что касается роста цен в целом, то если бы не было инфляции и вуз не нес бы такие издержки, то и цены бы не росли», — сказал Владимир Зернов.

Он отметил, что не столько важно, сколько растут цены, сколько качество специалистов, которых выпускают высшее учебные заведения.

«Не столько важно, как у нас повышается стоимость, сколько важна эффективность использования тех средств, которые выделяются. Очень хорошо, что страна вернулась к тому, на чем базировалась наша гордость за СССР. Это были и атомные, и космические проекты. Но на космические проекты мы затратили денег на порядок меньше, чем основный конкурент США, а были первые и до сих пор первые. Поэтому надо не только смотреть на стоимость обучения, но и насколько конкурентоспособный специалист. Если наши студенты едут на олимпиаду в тот же Китай и там занимают половину призовых мест, это великолепно, сколько бы это и стоило. Но если турецкая сторона просит у нас открыть физмат школы, то это, наверное, звоночек для нас всех, что что-то мы делаем не так», — заявил Зернов.

Напомним, что по данным Росстата, стоимость обучения на платных отделениях в вузах увеличилась на 15-19%. Семестр учебы на платном отделении в госуниверситете подорожал в мае и обходится почти в 69 тысяч рублей. По мнению экспертов этот показатель может увеличиться еще на 15–20% к сентябрю. Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46 до 55 тысяч рублей. В Федеральной антимонопольной службе России отметили, что рынок услуг в сфере образования является конкурентным, и цены на обучение не подлежат госрегулированию.

