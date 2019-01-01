Россиянам предсказали скорую отмену ЕГЭ

В недалеком будущем в российские вузы будут принимать не по среднему баллу ЕГЭ, а по достижениям в школе и таланту. Таким прогнозом в ходе пресс-конференции НСН поделился руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков.

«Не пройдет и 10 лет, никакого среднего балла ЕГЭ при поступлении в вузы учитываться не будет. Будут учитываться реальные достижения за период обучения в школе, будет производиться отбор по творческим работам и по специальным заданиям, так как это делается во всех ведущих европейских университетах. Нас подсадили на эту провокацию, специально для того, чтобы опустить весь уровень образования в целом, среднего и высшего профессионального образования в частности. В американских и европейских вузах нигде не принимают ни по каким тестовым сертификатам. И только в России придумали этот тестовый сертификат, по которому принимают в вузы. Эту глупость рано или поздно отменят, и мы будем отбирать по-настоящему талантливых ребят. Мы все-таки вернемся к тому, что мы возродим систему среднего специального профессионального образования. И в вузы будут поступать только те, кому действительно нужно высшее профессиональное образование, действительно талантливые люди, которым нужно дальше продвигать науку, производство и становиться специалистами с высшими профессиональными знаниями», — заявил он.

Ранее на пресс-конференции НСН Сергей Комков предупредил, что при нынешней государственной политики, российские регионы рискуют остаться без квалифицированных кадров, что будет трагедией для страны.

