12.03.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Знания – деньги: когда в России появится студенческий капитал?

С предложением ввести в России студенческий капитал выступил ряд депутатов Государственной думы. Согласно инициативе, при поступлении, на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для учащихся ВУЗов и в размере 250 тысяч рублей – СУЗов. Право на такую поддержку смогут получить учащиеся и как платной, так и бесплатной форм обучения. Использовать студкапитал можно будет только после получения диплома и при устройстве по специальности, а потратить на ограниченные цели: оплата проезда до места работы, аренда жилья или открытие своего дела.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут сроках появления в России стденческого капитала, условиях его получения и траты.

Участники пресс-конференции:

Автор инициативы, депутат Госдумы РФ Федот Тумусов;

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский;

Председатель Всероссийского союза студентов Олег Цапко.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

