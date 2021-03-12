Выгода! Эксперты предложили привлечь бизнес к поддержке студентов в России

В конце прошлого года в Госдуму внесен проект закона о так называемом «студенческом капитале» - разовых выплатах выпускникам вузов и средних специальных учебных заведений. Согласно документу, у каждого студента будет свой персональный счет, куда будут переводиться денежные средства. Получить их можно будет только после защиты диплома. Авторы законопроекта предложили выпускникам вузов выделять 500 тысяч рублей, техникумов - 250 тысяч рублей, потратить их можно будет на оплату проезда до места работы, аренду жилья или открытие своего дела.

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в ходе пресс-конференции НСН предложил использовать для формирования интереса бизнеса к молодым специалистам электронное портфолио.

«В рамках электронного портфолио достижений человека мы предложили создание электронного кошелька, куда бизнес мог бы класть деньги, инвестировать в человека с гарантией того, что студент в будущем поступает на работу в то предприятие, которое инвестирует в студента. Когда эта схема заработает, мы хотим дать возможность бизнесу вернуть часть вложений в специалиста», - сказал он.

Сейчас у бизнеса нет возможности готовить студентов под свои нужды, добавил Володарский. С помощью электронного портфолио можно снять нагрузку с государства и дать возможность студенту также вкладываться в свое образование, уверен он.

Председатель Всероссийского союза студентов Олег Цапко в ходе пресс-конференции выразил надежду, что принятие закона о студкапитале приведет к росту экономической активности и появлению новых стартапов.

«Экономические последствия могут дать серьезный эффект в будущем. Эти тотальные расходы для государства мы можем вернуть», - уверен он.

Цапко призвал создавать условия для того, чтобы студенты возвращались к себе домой после получения образования.

«Они должны видеть для себя определённые перспективы. Человек смотрит на свои перспективы. Если он не увидит этой инфраструктуры, развития и динамики, то он откажется. Всё должно держаться в комплексе. Если часть расходов за открытие своего бизнеса можно компенсировать. Нужно убрать коррупционные риски, риски неэффективность, но сама идея точно будет воспринять и точно будет полезна», - заключил он.

Ранее автор законопроекта, депутат Госдумы РФ, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов рассказал в ходе пресс-конференции НСН о целях этой инициативы.

