«Тотальные расходы». В Союзе студентов оценили введение студкапитала

В Госдуме предлагают ввести «студенческий капитал» - разовые выплаты выпускникам вузов и средних специальных учебных заведений. Согласно документу, у каждого студента будет свой персональный счет, куда будут переводиться денежные средства. Получить их можно будет только после защиты диплома. Авторы законопроекта предложили выпускникам вузов выделять 500 тысяч рублей, техникумов - 250 тысяч рублей, потратить их можно будет на оплату проезда до места работы, аренду жилья или открытие своего дела.

Председатель Всероссийского Союза студентов Олег Цапко на пресс-конференции НСН поддержал идею законопроекта, но высказал ряд опасений.

«Студенты могут отчитаться за полученные деньги фиктивными договорами, что станет еще одной схемой возможного вывода денег», - отметил он.

Цапко также призвал позаботиться о том, чтобы студенты после получения образования возвращались в свои населенные пункты.

«Если можно будет варьировать направление вложений денежного капитала, то точно есть люди, которые готовы возвращаться в свои муниципалитеты, имея поддержку. Молодежь должна видеть для себя определённые перспективы. Если они не увидят этой инфраструктуры, развития и динамики в регионах, то, конечно же, откажутся. Всё должно держаться в комплексе. Если часть расходов за открытие своего бизнеса можно будить компенсировать студенческим капиталом, то это дополнительное преимущество», - уверен он.

Помимо поддержки молодежи и местных сообществ, Цапко отметил в этой законодательной инициативе о студенческом капитале создание возможности для развития экономики России.

«Если мы введем эту инициативу, то повысится экономическая активность, появятся новые стартапы. Мы таким образом дадим им необходимую поддержку и защиту, благодаря чему их действия приведут к позитивным экономическим последствиям и могут дать серьезный эффект в будущем. Эти тотальные расходы для государства, понесенные сегодня, мы можем вернуть в будущем», - уверен глава Союза студентов.

Автор законопроекта, депутат Госдумы РФ, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов рассказал в ходе пресс-конференции НСН о целях законопроекта о студенческом капитале.

