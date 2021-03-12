«Подъемные для студентов». В Госдуме объяснили суть идеи студенческого капитала

В конце прошлого года в Госдуму внесен проект закона о так называемом «студенческом капитале» - разовых выплатах выпускникам вузов и средних специальных учебных заведений. Согласно документу, у каждого студента будет свой персональный счет, куда будут переводиться денежные средства. Получить их можно будет только после защиты диплома. Авторы законопроекта предложили выпускникам вузов выделять 500 тыс. Рублей, техникумов - 250 тыс. рублей, потратить их можно будет на оплату проезда до места работы, аренду жилья или открытие своего дела.

Автор законопроекта, депутат Госдумы РФ, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов рассказал в ходе пресс-конференции НСН о целях этой инициативы.

«Суть законопроекта - установить понятие студкапитала, который начинает формироваться после того как человек поступил в вуз после учебы. Этот капитал накапливается и по окончании учебы студент может использовать его на оплату проезда, на жилье. на перевозку имущества, можно вложить капитал на создание собственного дела», - рассказал он.

По его словам, студкапитал будет распространяться и на платную, и на бесплатную форму обучения.

Тумусов отметил, что создать такого рода капитал для каждого студента будет сложно. «Можно организовать его поэтапно. возможно, следует реализовать сначала в Сибири и на Дальнем востоке, чтобы поднять спрос на учебу в этих регионах», - предложил депутат.

В то же время около 30% людей с высшим образованием в России не работает по специальности, а многие молодые выпускники не могут поехать в регионы Сибири и Дальнего восток, где требуются их навыки. Вот для повышения их мобильности и обустройства в этих регионах и предполагается выделение студенческого капитала, добавил депутат.

Парламентарий отметил, что его инициатива – это возрождение старого механизма «подъемных денег», их государство выделяет молодым специалистам, в которых оно заинтересовано.







