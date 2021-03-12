«Стипендии поднимите!» В Союзе студентов нашли цели для студкапитала

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в конце прошлого года внесли на рассмотрение в Госдуму проект закона о так называемом «студенческом капитале» - разовых выплатах выпускникам вузов и средних специальных учебных заведений. Согласно документу, у каждого студента будет свой персональный счет, куда будут переводиться денежные средства. Получить их можно будет только после защиты диплома. Авторы законопроекта предложили выпускникам вузов выделять 500 тыс. Рублей, техникумов - 250 тыс. рублей, потратить их можно будет на оплату проезда до места работы, аренду жилья или открытие своего дела.

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в ходе пресс-конференции НСН предложил направить эти деньги на повышение стипендии студентов.

«Если у государства есть лишние 500 тысяч на студента, то лучше их пустить на увеличение стипендий», - считает он.

Володарский в целом одобрил идею, сомневается, что она сподвигнет студентов переехать в другие регионы.

«Сама идея великолепна, студенческий капитал будет поддержан обществом, но вряд ли он сможет простимулировать студентов ехать в те или иные регионы работать. Лучше в регионы вернуть филиалы ВУЗов, которые уничтожил Рособрнадзор. Эти 500 тысяч для студента смогут простимулировать его приехать максимум на пару месяцев, а потом они уедут. Не понятно кто будет контролировать этот момент», - отметил омбудсмен.

Председатель Всероссийского союза студентов Олег Цапко в ходе пресс-конференции согласился с идеей направить деньги на повышение стипендий студентам, тем более, что это может поднять качество специалистов.

«Инициатива мне нравится, но если есть такие ресурсы, то лучше пустить их на стипендию. Колоссальные деньги тратятся на модернизацию образования, а страдают те, на кого это направлено. Время, которое они могли бы тратить на освоение своей профессии, они тратят на заработок. В первую очередь, лучше работать над улучшением стипендиального фонда и параллельно над студенческим капиталом в регионах», - считает он.

Цапко напомнил, что ежегодно в России выпускается порядка 1 миллиона студентов, которых необходимо поддерживать, особенно на фоне того, что треть безработных – молодежь, которая испытывает дополнительные трудности с трудоустройством в связи с пандемией.

«Безусловно, есть риски. Многие останутся в крупных городах, улучшится ли таким образом ситуация в регионах? Если дать деньги студентам, то возрастет аренда в крупных городах. Начать нужно с регионов - Сибирь, Дальний Восток. Давать поддержку тем, кто готов поехать в регионы. В этом есть и коррупционные риски, когда все отчитаются за эти деньги фиктивными договорами и появится просто еще одна схема возможного вывода денег», - отметил глава союза студентов.

Ранее автор законопроекта, депутат Госдумы РФ, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов рассказал в ходе пресс-конференции НСН о целях этой инициативы.

