12.11.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Жизнь на взлётной полосе: Почему людям придётся привыкнуть к шуму?»

19 сентября в Подмосковье открылась третья взлётно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево, ширина которой составила 60 метров, а длина – более трёх километров. Ожидается, что это нововведение позволит увеличить число взлётно-посадочных операций с 55 до 90 в час. Однако такие перспективы вызвали массовое негодование жителей окрестных населённых пунктов и даже москвичей. Так, на шум ежеминутно взлетающих или заходящих на посадку самолётов жалуются жители Лобни, Солнечногорска, нескольких прилегающих деревень и население района Митино города Москвы. Кроме того, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил смягчить методику оценки уровня шума от пролетающих самолётов, и теперь он будет оцениваться не по максимальному значению, а по среднему в течение дня и ночи. А Минтранс предлагает сократить те территории, которые сейчас считаются приаэродромными и на которых нельзя осуществлять застройку, что в будущем позволит аэропортам ещё больше приблизиться к населённым пунктам.

В ходе пресс-конференции жители населенных пунктов живущих близ ВПП-3 в Шереметьево расскажут о том, с какими сложностями они сегодня столкнулись, предоставят фото и видео материалы, а эксперты дадут свою оценку законности и правомерности полетов самолетов над крышами жилых домов.

Участники пресс-конференции:

Жительница Лобни, страдающая от непрекращающегося шума аэропорта Наталья Нагаева;

Жители населённых пунктов, приближённых к аэропорту Шереметьево и страдающие от шума;

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов;

Президент Союза Адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов;

Приглашены:

Представители аэропорта Шереметьево

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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