Авиаэксперт: Строительство новой полосы в Шереметьеве - большая ошибка

19 сентября в Подмосковье открылась третья взлётно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево, ширина которой составила 60 метров, а длина – более трёх километров. Ожидается, что это нововведение позволит увеличить число взлётно-посадочных операций с 55 до 90 в час. Но у жителей окрестностей появятся проблемы.

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» на тему «Жизнь на взлётной полосе. Почему людям придётся привыкать к шуму» заявил, что строительство третьей полосы нарушило экологический баланс в окрестностях.

«Решение строить там новую полосу – это ошибка. Мировая тенденция заключается в том, что новые аэропорты строят вне жилых построек…Никто не думал, что надо было речку Клязьма спрятать в коллектор. Она по весне поднимается на шесть метров. Никто не думал, что придётся вырубать шикарный лес. Тем более, никто о жителях не думал. Было запланировано на строительство 28,4 млрд рублей, в итоге обошлось в 55,7 млрд рублей…Мы, пилоты, можем подсказать только аэропорту и «Аэрофлоту» как поменять схему полётов, чтобы уменьшить шум», - заявил Дельдюжов.

Ранее жительница города Лобня, живущая вблизи аэропорта Шереметьево, врач – педиатр Алина Еремеева в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» заявила, что от низколетящих самолётов и непосредственной близости от взлётной полосы существенные проблемы со здоровьем проявятся у детей.



