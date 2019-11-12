Адвокат: С превышением шума вблизи крупных аэропортов надо бороться в судебном порядке

19 сентября в Подмосковье открылась третья взлётно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево, ширина которой составила 60 метров, а длина – более трёх километров. Ожидается, что это нововведение позволит увеличить число взлётно-посадочных операций с 55 до 90 в час. Но у жителей окрестностей появятся проблемы.

Президент Союза Адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» на тему: «Жизнь на взлётной полосе. Почему людям придётся привыкать к шуму» напомнил, что законом определена санитарная зона вокруг полосы в 30 километров.

«Подобные прецеденты доходили до Европейского суда. Например, в случае с лондонским аэропортом «Хитроу» - аналогичный прецедент. Он расположен в густонаселенной местности. Жители стали жаловаться на шум, потому что это тот критерий, который можно фиксировать, и он закреплён международными документами. Допускается уровень шума в 75 децибел. Здесь (в Шереметьево – НСН) замеры показали превышение – 82 децибела», - уточнил адвокат.

Ранее эксперт по авиабезопасности Александр Романов в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» заявил, что третья взлётно-посадочная полоса в аэропорту «Шереметьево» может привести к новым трагедиям.



