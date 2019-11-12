Авиаэксперт: Третью полосу аэропорта «Шереметьево» могут просто размыть воды Клязьмы

19 сентября в Подмосковье открылась третья взлётно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево, ширина которой составила 60 метров, а длина – более трёх километров. Ожидается, что это нововведение позволит увеличить число взлётно-посадочных операций с 55 до 90 в час. Но на шум ежеминутно взлетающих или заходящих на посадку самолётов жалуются жители Лобни, Солнечногорска, нескольких прилегающих деревень и население района Митино города Москвы.

Эксперт по авиабезопасности Александр Романов в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» на тему «Жизнь на взлётной полосе. Почему людям придётся привыкать к шуму» заявил, что третья взлётно-посадочная полоса в аэропорту «Шереметьево» может привести к новым трагедиям.

«Недалеко от полосы находятся газо- и нефтепроводы высоких давлений – их перенесли не очень далеко. Их защитили только плиточками. Если вдруг самолёт в силу каких-то причин выкатиться за полосу, случится большая катастрофа. Самолёт не выживет. Будет мощный взрыв. Это безумно преступный проект», - отметил авиаэксперт.

Он так же затронул тему экологического бедствия, которое может произойти в результате нарушения экологических норм.

«Менять русло реки Клязьма было запрещено водным кодексом. Но это сделали, а она вся не пошла по новому руслу. Старое русло – под взлётно – посадочной полосой. Это место заболачивается. Клязьма была глубиной полтора метра, а сейчас – 20 см. Бобры пешком там ходят…А полоса может со временем провалиться», - заключил Романов.

Ранее в ходе пресс - конференции президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов предложил аэропорту «Шереметьево» изменить схему полётов.



