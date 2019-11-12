Педиатр: От непосредственной близости новой взлётной полосы в Шереметьеве пострадают дети

19 сентября в Подмосковье открылась третья взлётно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево, ширина которой составила 60 метров, а длина – более трёх километров. Однако такие перспективы вызвали массовое негодование жителей окрестных населённых пунктов и даже москвичей.

Жительница города Лобня, живущая вблизи аэропорта Шереметьево, врач – педиатр Алина Еремеева в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» на тему: «Жизнь на взлётной полосе. Почему людям придётся привыкать к шуму» заявила, что от низколетящих самолётов и непосредственной близости от взлётной полосы существенные проблемы со здоровьем проявятся у детей.

«Дети – младенцы, уже внутриутробно начинают страдать не только от шумового воздействия, а от инфразвука. Почему молчат те, кто знает вредности от этого. Лётный состав прекрасно знает эти вредности. Среди них – тугоухость. Мы не слышим инфразвук – он находится вне зоны нашего восприятия. Мы говорим о шумах, но давайте помнить, что ещё существует целая когорта других негативных воздействий на организм человека от такого соседства», - заявила участница пресс-конференции.

Ранее НСН сообщила, что большая часть пассажиров сгоревшего 5 мая сего года в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 погибли из-за огня и дыма. Об этом журналистам рассказал руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета России Зигмунд Ложис.

