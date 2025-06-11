Каждый десятый подросток обращается к косметологу без лицензии
11 июня 202511:37
Александра Веснина
Согласно данным опроса ВЦИОМ, 11% молодежи обращаются к косметологам на дому, сказала в пресс-центре НСН Ирина Филатова.
Депутат Госдумы Ирина Филатова в пресс-центре НСН рассказала, что 6% опрошенных россиян обращаются к косметологам, принимающим на дому.
«Недавно ВЦИОМ провел большой опрос на тему потребительского поведения в сфере косметологических услуг. Было опрошено 80 регионов, 500 населенных пунктов, включая поселки городского типа и сельские населенные пункты (не только большие города). Опрос показывает, что 65% респондентов не обращались к косметологам в принципе (87% мужчин, 47% женщин). При этом, 6% обращались к косметологу на дому. Среди молодежи (18-24 года) - 11%. Получается, что каждый десятый подросток обращается в места без лицензии», - сказала собеседница НСН.
Ранее Филатова в пресс-центре НСН предостерегла россиян от посещения косметологов, которые принимают не в специализированных учреждениях.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru