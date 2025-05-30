04.06.2024 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академик РАН, Заместителя Президента Российской Академии Образования Геннадия Онищенко на тему: «Тигровые комары и нашествие клещей: Каких заболеваний опасаться на отдыхе этим летом?»

На юге России появились комары, переносящие лихорадку чикунгунья. Их заметили в Крыму и в Краснодарском крае. Напомним, что 27 мая Роспотребнадзор заявил, что на территории России пока не выявлено завозных случаев лихорадки чикунгунья. Лето еще даже не начиналось, а в Подмосковье уже зафиксировано 4 тысячи случаев присасывания клещей к людям. Эксперты считают, что в этом году у них особая активность и укус клеща может спровоцировать даже аллергию на молоко и мясо. СМИ сообщают, что к настоящему времени от клещевого энцефалита сделали прививку более 10 тысяч человек, среди них более 3 тысяч детей. Также в регионе провели акарицидные обработки на площади около 3 тысяч гектаров, включая и территории летних детских лагерей. Всего в 2025 году запланировано обработать от клещей около 5 тысяч гектаров.



В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:



Стоит ли бояться опасной лихорадки чикунгунья?

Какие последствия укуса клеща может быть?

Как защитить себя от укуса клеща?

Как профилактировать детей от заболеваний во время летних каникул?

Действительно ли в этом году аллергический сезон наиболее ярко проявляется, чем в прошлые годы?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



