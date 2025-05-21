22.05.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Весенние итоги кинопроката: Соберет ли Кракен миллиард?»

Количество работающих кинотеатров в России уменьшилось за год на 7%, сообщают СМИ. В Москве к апрелю 2025 год продолжают работать 209 кинотеатров. Совокупные сборы фильмов в первую половину майских праздников достигли 833,7 млн руб. против 681,2 млн руб. годом ранее, в то время как число зрителей, пусть и незначительно, но сократилось — с 2,2 млн до 2,1 млн человек. Основную кассу принесла военная драма «В списках не значился», но эксперты отмечают, что в целом кинотеатрам не хватило репертуарного разнообразия, которое помогло бы привлечь больше аудитории в кинозалы. В то же время в США вышел новый «Пункт назначения», что помогло кинотеатрам суммарно заработать более 100 млн долларов за выходные. Кассовые сборы при этом выросли на 22%, но зрителей стало меньше.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

• Как много зрителей не досчитались кинотеатры?

• В связи с чем повышаются цены на билеты?

• Как сказался на ситуации в кинотеатрах «теневой эксперимент»?

• Что смотреть в кино этим летом?

• Как Россия была представлена на Каннском кинофестивале в этом году?

Участники пресс-конференции:

глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин;

член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев;

кинокритик Давид Шнейдеров.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

