Депутат Филатова предостерегла от «косметологии на дому»

В России быстрыми темпами растет спрос на уколы красоты: объем потребления косметологических инъекционных продуктов вырос в 2024 году на 21% в денежном выражении, превысив планку в 44 миллиарда рублей.

«В России есть проблема на сером рынке косметических услуг, связанная с тем, что квалифицированные специалисты принимают на дому. Это те же врачи, которые оказывают услуги не в специальных учреждениях. Самая большая проблема заключается даже не во врачах, а в людях, которые просто проходят курсы (и то не всегда) и позиционируют себя как специалистов. В соцсетях можно встретить видео, на которых «специалист» дает рекомендации о том, как делать инъекции на примере уколов в куриную ножку. Это приводит к чудовищным последствиям. Это парадокс низкой культуры потребительского поведения - спрос рождает предложение. Девушки, желая сэкономить, идут на подобные процедуры в ущерб качества и собственной безопасности», - сказала собеседница НСН

Ранее врач-дерматолог, косметолог Алена Шабанова заявила «Радиоточке НСН», что в косметологии в 2025 году сохранится тренд на естественность и индивидуальность.

