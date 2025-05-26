27.05.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Детский отдых в 2025 году: Куда поехать отдохнуть семьей и во сколько это обойдется?»

Три месяца школьных каникул — это только для детей «наконец-то», а для большинства родителей — «так, и что делать всё это время»? Большинство из них не стремится за границу — наоборот, приоритет отдан российским направлениям, особенно — поездам. По сообщениям СМИ, 81% столичных туристов с детьми поедут по России на поезде, только 18% выберут самолет, и всего 1% — автобус. Кстати, 2025 год объявлен Годом детского отдыха в системе образования. Это приурочено к юбилею международного детского центра «Артек» в Крыму. По данным на май 2025 года, отдых в детских лагерях оказался недоступным для большинства российских школьников. Цены на путёвки взлетели до 30% в зависимости от региона. Мест при этом не хватает, из трёх десятков тысяч лагерей в стране загородных меньше двух тысяч.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Какие есть альтернативы детским лагерям?

Как сделать отдых с детьми запоминающимся для всей семьи?

Какие направления семейного отдыха пользуются популярностью среди российских туристов в этом году?

Насколько уже забронированы семейные туры на лето?

Как изменились цены на детский и семейный отдых?

Какие новинки этого сезона можно предложить семьям с детьми?

Какие нестандартные путешествия возможны с детьми?

Где сегодня есть русскоязычная детская анимация?

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;

Руководитель отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий Туту Ольга Котельникова;

Руководитель отдела партнерских коммуникаций сервиса путешествий Туту, создатель проекта "Медиаразведка", эксперт по внутреннему туризму Наталья Анисимова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

