Депутат Филатова: «ВКонтакте» не запрашивает лицензию для рекламы косметологов
Депутат Госдумы Ирина Филатова в пресс-центре НСН заявила, что многие соцсети не запрашивают у косметологов никаких документов об их образовании.
Депутат Госдумы Ирина Филатова в пресс-центре НСН указала на проблему неконтролируемой рекламы косметологических услуг в соцсетях.
«Одна из самых популярных соцсетей в России «ВКонтакте» не запрашивает никаких документов у медицинских клиник или косметологов, когда они приходят рекламироваться. Плюс очень многие косметологи и клиника работают в запрещенных в России соцсетях», - сказала собеседница НСН.
В свою очередь член научно-практического общества врачей-косметологов, основатель косметологического центра Олег Аркашин указал на то, что «Яндекс» запрашивает все документы косметологических клиник, которые хотят у них рекламироваться.
«Когда мы хотим рекламироваться в «Яндексе», они спрашивают, есть ли у центра лицензия. Они запрашивают все документы», - сказал Аркашин.
Ранее Филатова в пресс-центре НСН предостерегла россиян от посещения косметологов, которые принимают не в специализированных учреждениях.
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