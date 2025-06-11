Депутат Филатова: «ВКонтакте» не запрашивает лицензию для рекламы косметологов

В свою очередь член научно-практического общества врачей-косметологов, основатель косметологического центра Олег Аркашин указал на то, что «Яндекс» запрашивает все документы косметологических клиник, которые хотят у них рекламироваться.

«Когда мы хотим рекламироваться в «Яндексе», они спрашивают, есть ли у центра лицензия. Они запрашивают все документы», - сказал Аркашин.

Ранее Филатова в пресс-центре НСН предостерегла россиян от посещения косметологов, которые принимают не в специализированных учреждениях.

