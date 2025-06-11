Косметолог назвал самую популярную бьюти-процедуру у россиян
11 июня 202512:04
Александра Веснина
Ботулинотерапия еще долгое время будет оставаться самой популярной косметологической процедурой у россиян, сказал НСН Олег Аркашин.
Ботулинотерапия является самой популярной косметологической процедурой у россиян, сказал в пресс-центре НСН член научно-практического общества врачей-косметологов, основатель косметологического центра Олег Аркашин.
«На сегодняшний день самой популярный косметологической процедурой у россиян является ботулинотерапия. Думаю, она еще долго будет оставаться на первом месте, потому что это достаточно безопасная манипуляция, которая дает выраженный эффект уже через две недели. Сам активно пользуюсь и всем рекомендую. Далее по частоте запроса идут уходовые процедуры, вещь обычным кремом не добиться эффекта свежего отдохнувшего вида. Популярны лазерные процедуры, пилинги - кто во что горазд», - сказал собеседник НСН
Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова в пресс-центре НСН предостерегла россиян от посещения косметологов, которые принимают не в специализированных учреждениях.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru