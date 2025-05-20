V Всероссийский фестиваль анимационного кино «КАРАКУЗ»

21.05.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная V Всероссийскому фестивалю анимационного кино «КАРАКУЗ»
Президент России Владимир Путин поручил выработать механизмы, которые позволят направлять 10% средств, полученных от проката зарубежных анимационных фильмов, в Фонд кино для дальнейшего целевого финансирования российских анимационных фильмов.
Тем временем в Татарстане с 16 по 20 июля состоится юбилейный V Всероссийский анимационный фестиваль «Каракуз», темой которого станет «Креатив, как новая нефть». Организаторы отмечают, что в этом году программа фестиваля будет расширенной и в рамках фестиваля впервые пройдет Международный конкурс анимационных фильмов в нескольких номинациях, питчинг проектов со всей России с призовым фондом 500 000 рублей. Так же, уже по традиции пройдет большой образовательный блок, в рамках которого запустятся интенсивы по 2D, 3D и кукольной анимации для детей и взрослых, воркшопы, лекции, мастер-классы. Большим блоком откроется большая дискуссионная панель, спикерами которой станут представители креативных индустрий, руководители студий, представители бизнеса и власти.
В этом году в фестивале примут участие более 20 профильных кинокомпаний, анимационных студий, а также несколько образовательных учреждений, более 50 экспертов и спикеров.
Участники пресс-конференции:
- Розалин Каримов руководитель «Школы Анимации А1002», Генеральный продюсер фестиваля;
- Алексей Покровский глава Национального агентства развития семейного контента, член союза кинематографистов РФ, креативный и программный директор анимационного фестиваля «Каракуз»;
- Игорь Шибанов продюсер, эксперт, генеральный директор детского телеканала «СуперГерои»;
- Антонов Сергей режиссер, художник-аниматор, педагог Московского государственного института культуры.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Какими темпами сегодня развивается анимационное кино?
- Что нового планируется в программе юбилейного фестиваля?
- Как фестиваль влияет на развитие отрасли анимационного кино?
- На сколько анимационное кино востребовано в России?
- Какова специфика продвижения российской анимации?
- Какие тренды можно отметить в этом году?
- В каких специалистах нуждается сегодня отрасль креативных индустрий?
- Какой поддержки не хватает для развития и интеграции молодых специалистов?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8