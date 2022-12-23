26.12.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Здравствуй, рубль - Новый год! Каким будет курс валюты в 2023 году?»

Уходящий 2022 год стал крупнейшим испытанием для современного финансового рынка России. Например, 22 декабря доллар на Мосбирже впервые с апреля поднялся выше 72 рублей, курс евро приблизился к 77 рублям. Российская валюта потеряла «завоевания всего полугодия» из-за вызванного санкциями и эмбарго снижения экспорта и активного восстановления импорта, отмечают аналитики. Эксперты ожидают дальнейшего ослабления рубля в ближайшие месяцы. Ко всему прочему цифровой рубль могут легализовать в России до конца 2022 года. До конца 2022 года в ГД РФ могут внести законопроект о цифровом рубле ― это новая форма денег, в которой соединены свойства наличных и безналичных.

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов;

Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Что происходит с валютой?

Каковы перспективы рубля в 2023 году?

Какие курсы доллара и евро стоит ожидать?

Куда выгодно будет инвестировать?

Как цифровой рубль изменит российскую экономику?

Появилась ли у россиян тяга у юаню?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

