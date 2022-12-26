«Санкции и колебания»: Депутат Кирьянов подвел экономические итоги года

«Если подводить черту, мы в 2022 году справились с вызовами санкционного давления, справились с вопросами, которые связаны с колебаниями курса рубля. Это главный факт. Мы входим в 2023 год достаточно спокойно, нет каких-то причин считать, что в следующем году россияне снова подвергнуться испытаниям из-за волатильности курса. У нас курс был и 120, с рук продавали, но это был кратковременный период по политическим мотивам», - отметил он.

Уходящий 2022 год стал крупнейшим испытанием для современного финансового рынка России. 22 декабря доллар на Мосбирже впервые с апреля поднялся выше 72 рублей, курс евро приблизился к 77 рублям. Российская валюта потеряла «завоевания всего полугодия» из-за вызванного санкциями и эмбарго снижения экспорта и активного восстановления импорта, отмечают аналитики.

