«Санкции и колебания»: Депутат Кирьянов подвел экономические итоги года
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике отметил, что Россия справилась с вызовами и спокойно входит в 2023 год.
Российская экономика справилась с давлением санкций и колебаниями курса рубля, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Если подводить черту, мы в 2022 году справились с вызовами санкционного давления, справились с вопросами, которые связаны с колебаниями курса рубля. Это главный факт. Мы входим в 2023 год достаточно спокойно, нет каких-то причин считать, что в следующем году россияне снова подвергнуться испытаниям из-за волатильности курса. У нас курс был и 120, с рук продавали, но это был кратковременный период по политическим мотивам», - отметил он.
Уходящий 2022 год стал крупнейшим испытанием для современного финансового рынка России. 22 декабря доллар на Мосбирже впервые с апреля поднялся выше 72 рублей, курс евро приблизился к 77 рублям. Российская валюта потеряла «завоевания всего полугодия» из-за вызванного санкциями и эмбарго снижения экспорта и активного восстановления импорта, отмечают аналитики.
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