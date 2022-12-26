80 рублей за доллар: Экономист о последствиях «ленивой» политики России

Василий Колташов отметил, что ослабление рубля было целенаправленной стратегией в российской экономике. 

В 2023 году курс приблизится к 70-80 рублям за доллар, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.

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«Эпоха дешевых кредитов на Западе сменяется эпохой дорогих кредитов при росте инфляции. Это чревато сокращением уровня жизни, деловой активности, угрозой банкротств компаний. На всех этих рисках и тенденциях произошло снижение мировых цен на нефть, на зерно, на многие другие товары. Это поставило вопросы для России. Для бюджета решили адаптироваться ослаблением рубля, для экспортеров – ослаблением рубля. Рубль у нас провалился. Это тенденция охватит многие валюты, этот ленивый механизм адаптации будет запущен во многих государствах. В 2023 году мы можем увидеть 70-80 рублей за доллар, если ничего не изменится в экономической политике США. В середине года может быть 80+», - рассказал он.

Российская экономика справилась с давлением санкций и колебаниями курса рубля, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
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