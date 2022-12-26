Депутат Кирьянов: В 2023 году для социальных выплат придется привлечь средства ФНБ

«Приоритетами экономики страны являются очень простые вещи – поддержка всех социальных обязательств, чтобы их выполнять придется привлечь средства Фонда национального благосостояния. Мы не можем посчитать до копейки, как будет развиваться ситуация в 2023 году, заложен дефицит бюджета, чтобы не было ощущения, что мы все закроем на 100%», - отметил он.

В 2023 году экономические проблемы России усугубятся, так как внешние условия будут ухудшаться, заявил ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

