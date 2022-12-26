«Дефицит, санкции, ослабление рубля»: Финансовый аналитик дал прогноз на 2023 год
Ярослав Кабаков отметил, что санкции против экспорта нефти приведут к дефициту бюджета, ослабление рубля усилится.
В 2023 году экономические проблемы России усугубятся, так как внешние условия будут ухудшаться, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.
«Учитывая действия властей, связанные с ограничением движения капитала и откладыванием проблем, мы эти проблемы будем решать в ближайшие годы. Это касается и валютного курса. В этом году были четкие ожидания – ослабление рубля, на конец года мы имеем ухудшение торгового и платежного баланса, санкции против экспорта российской нефти. В феврале следующего года санкции ужесточатся, мы увидим очередные проблемы в торговом балансе, дефицит бюджета будет нарастать. Это приведет к ослаблению рубля. Ситуация стабильности рубля заканчивается. Проблемы, которые были отодвинуты, начинают нас настигать», - рассказал он.
Российская экономика справилась с давлением санкций и колебаниями курса рубля, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
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