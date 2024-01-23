26.01.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Закон о «серийных доносчиках». Где грань между хайпом и реальной пользой»

Законодатели уже почти год обсуждают законопроект о «серийных доносчиках», который решили назвать «законом Мизулиной». В конце января инициативу обещают, наконец, внести в Госдуму. В тексте нового закона все будет построено вокруг понятия «извлечение медиаэффекта». То есть если человек пишет жалобу ради пиара и проверки правоохранителей не принесут результатов, доносчика ждет наказание. Ответственность для таких людей или организаций будет наступать уже после второго неподтвержденного доноса.

О том, как на практике может работать законопроект, кто может попасть под понятие «лжедоноса» и как часто стали сегодня «извлекать медиаэффект» на громких темах? Эти и другие вопросы обсудим в ходе пресс-конференции.

Участники пресс-конференции:

Парапсихолог, общественный деятель, владелец эзотерических магазинов Алена Полынь;

Юрист, правозащитник, президент благотворительного фонда "пашаев-фонд" Эльман Пашаев;

Приглашены депутаты ГД РФ

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

