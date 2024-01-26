Парапсихолог Полынь: Суды против доносчиков не компенсируют ущерб
Алена Полынь рассказала НСН, что нарушители выплачивают по 10-15 тысяч рублей.
Суды против доносчиков не компенсируют ущерб, нарушители выплачивают по 10-15 тысяч рублей, заявила парапсихолог, общественный деятель, владелец эзотерических магазинов Алена Полынь в пресс-центре НСН.
«У меня уже были суды по защите репутации, которые я выигрывала. К сожалению, у нас в законодательстве это всегда небольшие суммы. Человек, который занимается доносами, открыто говорит, что платит спокойно по 10-15 тысяч после таких судов. Понятно, что такие суды больше для защиты чести и достоинства, но финансово это никак не компенсировать», - объяснила она.
В России необходимо принять закон об уголовной ответственности для «серийных доносчиков», которые жалуются на деятелей культуры ради хайпа, заявил ранее глава комитета по правозащите партии «Новые Люди» Александр Хуруджи в пресс-центре НСН.
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