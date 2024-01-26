Парапсихолог объяснила разницу между доносом и гражданской позицией

Жалоба на конкретного предпринимателя в 99% случаев должна быть признана доносом, заявила парапсихолог, общественный деятель, владелец эзотерических магазинов Алена Полынь в пресс-центре НСН. Она отметила, что у доносчиков могут быть свои мотивы: личная неприязнь или желание получить деньги.

«В моем случае человек опубликовал призывы делать доносы, подключаются общественные организации. Когда у меня открылся магазин, на меня начали жаловаться именно общественные организации. Меня проверили, донос не подтвердился, но эти деятели не успокоились. Они призывают друг друга писать доносы, подогревают своих подписчиков, подталкивают их это делать. В моем случае так и было. У проверяющих органов должен возникнуть вопрос, какая цель. Это может быть личная неприязнь, пиар и так далее, даже вымогательство. Гражданская позиция – это когда человек пишет про то, что снег надо убрать, дороги почистить, подъезд. Когда человек пишет о конкретном предпринимателе, это в 99% случаев донос», - отметила она.

В России необходимо принять закон об уголовной ответственности для «серийных доносчиков», которые жалуются на деятелей культуры ради хайпа, заявил ранее глава комитета по правозащите партии «Новые Люди» Александр Хуруджи в пресс-центре НСН.

