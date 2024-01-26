Правозащитник призвал ввести уголовную ответственность за ложные доносы
Александр Хуруджи заявил НСН, что «серийные доносчики» используют любой повод для жалобы ради хайпа.
В России необходимо принять закон об уголовной ответственности для «серийных доносчиков», которые жалуются на деятелей культуры ради хайпа, заявил глава комитета по правозащите партии «Новые Люди» Александр Хуруджи в пресс-центре НСН.
«Необходимо начать противодействовать серийным доносчикам, которых разводится в последнее время все большее количество. Они не несут никакой ответственности. Это явление становится массовым, никогда такое у нас не поддерживалось. Мизулина, Бородин пишут эти доносы, особенно на деятелей культуры. Многие люди просто напуганы, что на них могут написать донос. На волне хайпа эти доносчики пользуются любой ситуацией – склад загорелся или вечеринка какая-то прошла. А если уголовное расследование ни к чему не приводит? Надо нести ответственность за это. Они должны нести персональную ответственность, вплоть до уголовной, если информация, которую они предоставили, не подтвердится», - рассказал он.
Законодатели уже почти год обсуждают законопроект о «серийных доносчиках», который решили назвать «законом Мизулиной». В конце января инициативу обещают, наконец, внести в Госдуму. В тексте нового закона все будет построено вокруг понятия «извлечение медиаэффекта». То есть если человек пишет жалобу ради пиара и проверки правоохранителей не принесут результатов, доносчика ждет наказание. Ответственность для таких людей или организаций будет наступать уже после второго неподтвержденного доноса.
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