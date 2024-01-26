Адвокат Пашаев предложил перенять опыт Европы по борьбе с доносами
Эльман Пашаев заявил НСН, что законы необходимо ужесточать, штрафы должны быть многомиллионными, а сроки реальными.
Наказание за ложные доносы необходимо ужесточать, вводить многомиллионные штрафы и реальные сроки, заявил юрист, правозащитник, президент благотворительного фонда «Пашаев-фонд» Эльман Пашаев в пресс-центре НСН.
«Законы у нас нормальные, но не работают. Если речь о публичном ложном доносе, то это касается чести и достоинства, репутации человека. Второе – это причинение материального ущерба. Третье – возмещение морального вреда. Законы уже все есть. Необходимо ужесточить. В Европе везде большие штрафы, люди боятся совершить противоправное действие. Человека могут приструнить только жесткие сроки и большие штрафы. Надо бороться с теми, кто прикрывается патриотизмом и борется с нашими предпринимателями и так далее… Штрафы должны быть многомиллионные, а сроки – реальными, не просто арест, а реальный срок», - объяснил он.
В России необходимо принять закон об уголовной ответственности для «серийных доносчиков», которые жалуются на деятелей культуры ради хайпа, заявил ранее глава комитета по правозащите партии «Новые Люди» Александр Хуруджи в пресс-центре НСН.
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